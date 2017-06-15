В Кандалакше состоится веломарафон «Кубок Белое море»

16 Июня 2017 года, 08:55

КАНДАЛАКША/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - 24 июля 2017 года в 12:00 в Кандалакше стартует первый этап веломарафонов Мурманской области в дисциплине кросс-кантри под названием «Кубок Белое море». Гонка проходит по кругам протяженностью 20 км и 10 км.

Трасса представляет собой смесь лесных троп и дорог с незначительными болотистыми участками и ручьями. Старт и регистрация на лыжном стадионе г. Кандалакша, левый берег реки Нива. Ориентир – опоры флагштоков.

Для любителей, принимающих участие в соревнованиях впервые или не имеющих достаточной физической подготовки для прохождения дистанции в группе с 3 - 9, предусмотрен заезд на дистанцию 5 км по упрощенному рельефу (категория «Фитнес»). Для детей до 11 лет включительно предусмотрен участок трассы по грунтовой дороге протяженностью 1 и 2 км.

Программа соревнований:

24 июня 2017 г. – массовый старт. Старт на дистанции 10,20,30 и 60 км. одновременный.

10.30 – 11.30 – регистрация участников веломарафона в стартовом городке.

11.30 – Открытие соревнований.

11.40 – Старт заезда в категории «Фитнес».

12.00 – Старт веломарафона, массовый.

12.20 – Старт детского заезда на дистанцию 1 км, массовый для мальчиков и девочек.

12.30 - Старт детского заезда на дистанцию 2 км, массовый для мальчиков и девочек.

По результатам веломарафона определяются победители и призёры в группах с 3-9. Участники детских заездов в группе 1, 2 награждаются медалями и сладкими призами от организаторов и партнеров соревнований. Участники заезда в категории «Фитнес» награждаются медалями.

Победители и призеры Открытого Чемпионата г. Кандалакша по веломарафону в дисциплине кросс-кантри на дистанциях 60 км и 30, 20,10 км награждаются памятными медалями, кубком (за 1 место).

На дистанции 30 км мужчины и женщины дополнительно награждаются денежными призами за первые 3 места. На дистанцию 60 км у мужчин – за 5 первые мест.

Соревнования являются очередным этапом Кубка веломарафонов кросс-кантри в Мурманской области, которые ежегодно проводит Федерация велосипедного спорта Мурманской области.