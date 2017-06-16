Андрей Сысоев встретился с мурманскими дзюдоистами

16 Июня 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с победителями и призерами международного турнира по дзюдо. Соревнования прошли в середине мая в Магадане и собрали более трехсот участников.

«От всей души поздравляю вас с успешным выступлением на столь престижном турнире, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Своими достижениями вы еще раз доказали высокий уровень мурманской школы единоборств».

Всего в турнире приняли участие более 25-ти спортсменов из заполярной столицы. Даниил Суворов стал чемпионом в весовой категории 55 кг, Егор Фокин взял «бронзу» в категории 81 кг, а Егор Набережных занял 7 место среди дзюдоистов в весовой категории 73 кг. По итогам выступления мурманских спортсменов губернатор Магаданской области Владимир Печеный направил в адрес главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева благодарственное письмо.

Все спортсмены занимаются у тренеров-преподавателей муниципальной детско-юношеской спортивной школы №16 по дзюдо и самбо. Юные борцы регулярно привозят кубки и медали с самых разных соревнований.

АГМ