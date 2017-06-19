Детская шахматная сборная ММТП сыграла с Анатолием Карповым

20 Июня 2017 года, 10:28

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманск вернулись дети работников порта, принимавшие участие в соревнованиях II-го межрегионального детского фестиваля «Шахматные надежды СУЭК», проходившего в Красноярске с 12 по 14 июня.

В юношескую сборную ММТП по шахматам входили Артемий Агафонов, Александр Салыкин, Иван Рыкованов, Владислава Викторова и Анна Шананина.

Всего же в соревнованиях принимали участие 10 команд из семи регионов России – территорий присутствия СУЭК – Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, Республики Хакасия.

Открывал мероприятие международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, и именно сеанс одновременной игры с легендарным шахматистом стал одним из самых волнительных событий турнира.

Сразиться в шахматном поединке с международным гроссмейстером посчастливилось мурманчанам Александру Салыкину и Владиславе Викторовой. И не беда, что в этот раз одержать победу над знаменитым шахматистом не получилось. Такие встречи сами по себе – большое событие. К тому же члены мурманской команды после игры смогли лично побеседовать с Анатолием Карповым, и подарить ему фильм и книгу о столетнем юбилее самого большого порта, расположенного за Полярным кругом.

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда юных шахматистов ММТП заняла 5-е место. Анна Шананина была удостоена специальной награды за лучший результат среди девушек, а Александр Салыкин получил награду за 2-е место на второй доске.

Все ребята – настоящие молодцы, показали мастерство и бойцовский характер, составили своим сверстникам из других регионов достойную конкуренцию, и еще раз подтвердили высокий класс мурманской шахматной школы.