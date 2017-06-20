Мурманские флорболистки выступили на международном турнире в Санкт-Петербурге

21 Июня 2017 года, 08:45

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Женская команда «Арктика» из города Мурманска приняла участие в традиционном международном турнире по флорболу «St.Petersburg Open – 2017», который проходил 16-18 июня.

Мурманские флорболистки выступали второй раз в таком значимом для России турнире. В 2016 году, успешно пройдя групповой этап, вышли на Чемпионок России из команды «Наука» (Архангельская область) и не смогли преодолеть 1/4 финала. Сейчас 1/4 мурманчанкам покорилась, и они выиграли по буллитам у команды «Шуйские Ласточки» из Республики Карелия. В полуфинале встретившись с командой «Наука», показали хорошую игру в защите со счетом 1:8. В борьбе за бронзовые медали уступили опытнейшей команде из Санкт-Петербурга «Angry Pigs».

4 место из десяти оказалось хорошим результатом для начинающей команды.