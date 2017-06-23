В Росляково появится новый стадион

23 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход строительства крупнейшего в городе спортивного объекта. В жилом районе Росляково, на площади более чем 12 000 квадратных метров разместится полноразмерное футбольное поле, тренажеры, беговые дорожки, площадка для воркаута, универсальная площадка (баскетбол, волейбол), и даже яма для прыжков в длину.

«Городские власти будут внимательно следить за графиком выполнения работ подрядчиком, объект должен быть сдан в срок до 30 сентября, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, это станет замечательным подарком жителям микрорайона ко Дню города».

За последние годы в Мурманске модернизированы, а зачастую выстроены заново более 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

АГМ