Соревнования «Джип-триал» прошли в Печенгском районе

26 Июня 2017 года, 09:28

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе в минувшие выходные состоялись ежегодные соревнования «Джип-триал». Это заезды на внедорожниках, задача в которых не только первым прийти к финишу, но и преодолеть различные препятствия.

По итогам соревнований в классе «Нива» победил экипаж Дмитрия Игина и Анастасиии Валуйской из Мурманска, в классе «Стандарт» лидером стал экипаж никельчан Алексея Герасимова и Сергея Бубнова, им же досталась победа в классе «Подготовленные». В классе «АТВ квадроциклы» победителем стал мурманчанин Алексей Сидоров. Победители получили кубки и ценные призы.

Фото: PROFiX STUDIO Team| #PROFiX / Константин Фёдоров