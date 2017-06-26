В Мурманске прошли соревнования «Динамо» по служебному биатлону

МУРМАНСК/ 26 июня - В период с 23 по 24 июня в Мурманске прошли традиционные региональные соревнования Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» по служебному биатлону.
Первыми на дистанцию 3 км с двумя огневыми рубежами вышли бороться женщины. Лучше всех с поставленной задачей справилась сотрудник ОБ ППСп УМВД России по Мурманской области, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Маркелова Татьяна, второе место завоевала представительница КФК №2 Страхова Екатерина, третье место - у представительницы КФК №8 Ниловой Татьяны.
Среди мужчин в возрастной категории 40 лет и старше лет места распределились следующим образом:
1 место: Зорин Дмитрий – КФК №8;
2 место: Пичугин Андрей – Росгвардия;
3 место: Нилов Игорь – КФК №8.
В возрастной категории 35-39 лет:
1 место: Косорыгин Александр – КФК №8;
2 место: Акимов Сергей – УФСИН;
3 место: Сосин Алексей – КФК №2;
В возрастной категории до 35 лет:
1 место: Панков Евгений – КФК №2;
2 место: Шишков Владимир – КФК №2;
3 место: Карякин Сергей – КФК №8.
По итогам борьбы уверенную командную победу одержали сотрудники КФК №8, второе место завоевали сборная команда КФК №3. Третье место заслужили сотрудники УМВД России по Мурманской области.
Президиум и руководство МРО ОГО ВФСО «Динамо» выражает благодарность руководству ПУ ФСБ России по западному арктическому району за оказанное содействие в организации и проведение соревнований по служебному биатлону.
Врио председателя МРО ОГО ВФСО «Динамо» И.В. Владимирская