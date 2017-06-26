Фитнес-уикенд всего за 130 рублей в день

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Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
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АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

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Мурманская область поднялась на 20 пунктов в рейтинге инвестиционной привлекательности
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
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Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » Спорт » Фитнес-уикенд всего за 130 рублей в день
 
 
 
 
27 Июня 2017 года, 09:20

Фитнес-уикенд всего за 130 рублей в день


МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Вы хотите следить за своей фигурой, но работа и домашние обязанности не позволяют вырваться в зал на буднях? Или планируете поездку на выходные в Мурманск и хотите отдохнуть и подзарядиться? Тогда это предложение — специально для вас.

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Карта «Выходного дня» рассчитана на посещение клуба с 13:00 до 21:00 в субботу, воскресенье и все праздничные дни в течение 12 месяцев с момента приобретения абонемента. В подарок вы получите 12 гостевых визитов для ваших родных, близких и друзей.

Приезжайте в «X-Fit Мурманск» большой компанией: удобная парковка рассчитана более чем на 200 мест — в том числе, предусмотрены отдельные места и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С картой «Выходного дня» вы получаете официальное членство в клубе, индивидуальный браслет с бесключевым доступом в раздевалки и можете посетить:

— 3 этажа современного фитнес-центра площадью 10 000 кв. м;

— 6 залов групповых программ: танцевальные и силовые классы, poledance, TRX, сайкл-тренировки, единоборства c единственной в городе «клеткой», функциональные тренировки, пилатес, йога, стретчинг;

— многофункциональный тренажёрный зал площадью 1500 кв. м: инновационное покрытие с беговым треком, круговая зона для новичков, помост для пауэр-лифтинга, мультистанция на 1000 различных упражнений, гребные тренажёры с настоящей водой и многое другое;

— 30-метровый бассейн с 7 дорожками, панорамными окнами и имитацией настоящей береговой линии: шезлонги и аквабар, джакузи и хамам, аквабатуты и кикбоксинг в воде;

— просторные раздевалки с сауной, солярием и моментальными сушилками для купальников.

В ближайшее время вас ожидает открытие скалодрома, многофункционального корта для тенниса, волейбола, баскетбола, комплекса для аэройоги и аквазоны для самых маленьких.

Продолжите собственное преображение, не выходя из фитнес-клуба. Для вас работает имидж-студия с профессиональными стилистами и парикмахерами. После активного дня позвольте себе расслабиться и окунитесь в мир SPA-процедур: оздоровительный, антицеллюлитный, вакуумный, спортивный и релаксирующий массаж, RF-лифтинг, прессотерапия и обёртывания.

На первом этаже «X-Fit Мурманск» располагается фитнес-кафе с удобными диванами. В меню — множество полезных и вкусных блюд: питательные завтраки, индийская райта, фруктовая гранола, сэндвичи, овощные и горячие салаты. А также фруктовые и овощные фрешы, смузи, молочные коктейли, травяные напитки и чаи. Обратите внимание на отдельное меню со спортивным питанием.

Для детей работает игровая комната, где на 2 часа совершенно бесплатно вы можете оставить своих малышей с профессиональным инструктором.

Приходите в «X-Fit Мурманск» всей семьёй, и незабываемые выходные вам обеспечены!

Режим работы отдела продаж:

ПН-СБ 10:00-21:00

ВС 10:00-20:00

Телефон: 55-77-55; 22-84-84

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