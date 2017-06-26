Фитнес-уикенд всего за 130 рублей в день

27 Июня 2017 года, 09:20

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Вы хотите следить за своей фигурой, но работа и домашние обязанности не позволяют вырваться в зал на буднях? Или планируете поездку на выходные в Мурманск и хотите отдохнуть и подзарядиться? Тогда это предложение — специально для вас.

Уникальная клубная карта от фитнес-клуба «X-Fit Мурманск». Занимайся все выходные и праздники в течение целого года всего за 130 рублей в день.

Карта «Выходного дня» рассчитана на посещение клуба с 13:00 до 21:00 в субботу, воскресенье и все праздничные дни в течение 12 месяцев с момента приобретения абонемента. В подарок вы получите 12 гостевых визитов для ваших родных, близких и друзей.

Приезжайте в «X-Fit Мурманск» большой компанией: удобная парковка рассчитана более чем на 200 мест — в том числе, предусмотрены отдельные места и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С картой «Выходного дня» вы получаете официальное членство в клубе, индивидуальный браслет с бесключевым доступом в раздевалки и можете посетить:

— 3 этажа современного фитнес-центра площадью 10 000 кв. м;

— 6 залов групповых программ: танцевальные и силовые классы, poledance, TRX, сайкл-тренировки, единоборства c единственной в городе «клеткой», функциональные тренировки, пилатес, йога, стретчинг;

— многофункциональный тренажёрный зал площадью 1500 кв. м: инновационное покрытие с беговым треком, круговая зона для новичков, помост для пауэр-лифтинга, мультистанция на 1000 различных упражнений, гребные тренажёры с настоящей водой и многое другое;

— 30-метровый бассейн с 7 дорожками, панорамными окнами и имитацией настоящей береговой линии: шезлонги и аквабар, джакузи и хамам, аквабатуты и кикбоксинг в воде;

— просторные раздевалки с сауной, солярием и моментальными сушилками для купальников.

В ближайшее время вас ожидает открытие скалодрома, многофункционального корта для тенниса, волейбола, баскетбола, комплекса для аэройоги и аквазоны для самых маленьких.

Продолжите собственное преображение, не выходя из фитнес-клуба. Для вас работает имидж-студия с профессиональными стилистами и парикмахерами. После активного дня позвольте себе расслабиться и окунитесь в мир SPA-процедур: оздоровительный, антицеллюлитный, вакуумный, спортивный и релаксирующий массаж, RF-лифтинг, прессотерапия и обёртывания.

На первом этаже «X-Fit Мурманск» располагается фитнес-кафе с удобными диванами. В меню — множество полезных и вкусных блюд: питательные завтраки, индийская райта, фруктовая гранола, сэндвичи, овощные и горячие салаты. А также фруктовые и овощные фрешы, смузи, молочные коктейли, травяные напитки и чаи. Обратите внимание на отдельное меню со спортивным питанием.

Для детей работает игровая комната, где на 2 часа совершенно бесплатно вы можете оставить своих малышей с профессиональным инструктором.

Приходите в «X-Fit Мурманск» всей семьёй, и незабываемые выходные вам обеспечены!

Режим работы отдела продаж:

ПН-СБ 10:00-21:00

ВС 10:00-20:00

Телефон: 55-77-55; 22-84-84