Поморская гребная регата пройдёт в Умбе в 20 раз

27 Июня 2017 года, 12:03

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В Умбе идёт подготовка к юбилейной XX Поморской гребной регате, которая в 2017 году состоится 8 июля.

«К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, достигшие 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие её у местных жителей и предварительно подавшие в оргкомитет заявку на участие», – гоорится в сообщении муниципалитета. Подать заявку на участие можно до полудня 5 июля.

Помимо традиционных соревнований, на площадке перед акваторией Малой Пирь-губы будет организована «Ярмарка мастеров».

Подробная информация – на сайте Терского района.