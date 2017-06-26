Соревнование «Беломорская тресочка» пройдёт 22 июля

27 Июня 2017 года, 14:28

КАНДАЛАКША/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Федерация рыболовного спорта Кандалакши приглашает северян принять участие в традиционных соревнованиях по лову рыбы на спиннинг с лодок «Беломорская тресочка».

В этом году открытое первенство состоится 22 июля. Традиционно соревнования проводятся в районе устья реки Лувеньга Кандалакшского залива Белого Моря. Победители будут выявлены как в командном зачете (два человека в одной лодке), так и в индивидуальном первенстве.

Все победители и призеры будут отмечены грамотами, медалями и памятными подарками. По окончании соревнований среди участников будут разыграны ценные призы от партнеров Федерации рыболовного спорта Кандалакши.

Подробная информация о мероприятии – в группе ВКонтакте.