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Главная » Спорт » Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
 
 
 
 
27 Июня 2017 года, 16:46

Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 27 июня  – Наибольший интерес у абонентов «МегаФона» в Санкт-Петербурге вызвал матч Россия — Новая Зеландия, который состоялся 17 июня и на котором наша сборная одержала победу, а болельщики установили рекорд, прокачав в сети «МегаФона» более 3 800 гигабайт интернет-трафика и проговорив по мобильным телефонам без малого 11 500 часов.

Относительно умеренную интернет-активность 22 июня во время матча между Камеруном и Австралией (2 800 гигабайт трафика) абоненты «МегаФона» с лихвой компенсировали уже через день, 24 июня, когда на поле «Санкт-Петербург Арены» вышли игроки сборных Португалии и Новой Зеландии: через сеть оператора вновь было прокачано 3 800 гигабайт.

Всего же за три матча Кубка Конфедераций — 2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена», прилегающей территории и фан-зоне абоненты «МегаФона» проговорили по мобильным телефонам более 25 500 часов и сгенерировали свыше 10 000 гигабайт интернет-трафика. За игроками на футбольном поле наблюдали в общей сложности около 140 тысяч болельщиков, и почти у половины из них в телефонах были SIM-карты «МегаФона». Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE в среднем была на уровне 40 Мбит/с. Таким образом, прошедшие в городе на Неве матчи подтвердили готовность телеком-инфраструктуры стадиона «Санкт-Петербург Арена» к высоким нагрузкам. «МегаФон», выступая техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», успешно испытал на стадионе систему связи, созданную под задачи телеком-сопровождения мероприятий Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.

«Во время матча на стадионе количество зрителей вполне сопоставимо с населением небольшого города, но мы были готовы к таким нагрузкам, заранее провели масштабные работы, и должен сказать, что наша инфраструктура уверенно справилась с такими нагрузками», — комментирует результаты директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Алексей Титов.

Выполняя обязательства в рамках партнерства с «Национальным Центром Информатизации», для бесперебойной работы сети на стадионе «Санкт-Петербург Арена» «МегаФон» установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 кв.м. Покрытие сети на стадионе оператор обеспечил с помощью уникальной распределенной активной антенной системы, которая позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга во всех поколениях, а основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования за счет естественной вентиляции.

Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.

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