В Кировске состоялись соревнования по мотокроссу

КИРОВСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В Кировске в рамках I этапа Кубка молодежи Мурманской области по мотокроссу, посвященного Дню России, прошли открытые областные соревнования «Мото-драйв». В соревнованиях приняли участие спортсмены в четырех возрастных категориях.
В возрастной категории от 4 до 8 лет первое место занял кировчанин Максим Фаткулин. В возрастной категории от 11 до 15 лет первое место завоевал Илья Виноградов из Кандалакши. В классе «Юниоры» (возраст участников от 14 лет до 21 года) на первом месте – житель Кировска Семён Михайлов.
В командном зачете победителем стала команда «Мото – Хибины» из Кировска.