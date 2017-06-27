Соревнования «OFF ROAD» в честь 40-летия Lada 4x4

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Приглашаем всех владельцев автомобилей Lada на мероприятие, посвящённое 40-летию легендарного внедорожника LADA 4x4.
Вас ждут соревнования на Lada 4x4, праздничная развлекательная программа и конечно подарки.
15 июля на Комсомольской горке (автодром) состоятся соревнования на Lada 4x4 (Нива, классика). Открыта регистрация!
Заявки принимаются на эл.почту lada.olimp-avto@yandex.ru, по тел. 960-020-1316, 69-02-70, а также в группе. Просьба указать: ФИО, модель а/м, госномер а/м и конт.телефон.
Дилерский центр Lada ООО «Олимп Авто».
г.Мурманск, пр.Кольский д.110, (8152) 69-02-70.
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С регламентом можно ознакомиться здесь.