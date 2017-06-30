Команда Кольской флотилии стала абсолютным чемпионом СФ по гребно-парусному спорту

02 Июля 2017 года, 18:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Крейсерской шлюпочной гонкой между Полярным и Североморском завершился чемпионату по гребно-парусному спорту. Он проходил в течение двух дней в бухтах Кольского залива и включал 3 дисциплины: гребно-парусное двоеборье, гонку на 2000 метров и крейсерскую гонку на 9 миль.

Старт состязаниям был дан в Полярном на акватории Екатерининской гавани. С первой же дисциплины лидерство завоевала команда Кольской флотилии «Альбатрос». Всего в чемпионате приняли участие девять команд из основных объединений и соединения надводных кораблей, подводных лодок, соединений и частей 45-й армии ВВС и ПВО, а также других береговых частей.

По итогам состязаний безоговорочное первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил, гребцы которой с большим отрывом опередили соперников в Крейсерской гонке и в остальных дисциплинах. Вторые и третьи места достались командам объединения ВВС и ПВО «Гроза» и «Гроза-1», а также команде «Ураган» соединения ракетных кораблей, которая в прошлом году была чемпионом.

Переходящий кубок чемпионата по гребно-парусному спорту, медали и дипломы победителям и призёрам вручил заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. Он поздравил всех гребцов с участием в состязаниях. Подчеркнул важность проведения соревнований по гребно-парусному спорту, которые повышают военно-морскую выучку, учат работе в команде и прививают любовь к морю.

На следующей неделе сборная гребцов Северного флота примет участие в чемпионате Военно-морского флота России по гребно-парусному многоборью.