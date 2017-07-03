Школа олимпийского резерва в Казарменном переулке готовится к учебному году

03 Июля 2017 года, 17:47

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход подготовки спортивной школы олимпийского резерва №4 (переулок Казарменный, 2) к новому учебному году.

Общая площадь помещений спортивной школы – 2100 квадратных метров. Здесь ребята занимаются легкой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом. Спортивные секции посещают около 700 человек.

В учреждении уже установлены 30 новых оконных блоков на первом этаже здания: в тренажерном зале, раздевалке для спортсменов, медицинском кабинете, центре ГТО, коридоре. В данный момент проводятся работы по замене теплотрассы от здания школы до теплового пункта.

«На этом участке теплосети многократно случались аварии, и ремонт был действительно необходим, – рассказал Андрей Сысоев. – Также в рамках летней дорожной кампании будет капитально отремонтирован подъезд к спортшколе».

Недавно учреждение получило новый статус – спортивная школа олимпийского резерва. Это означает не только повышение уровня подготовки юных спортсменов, но и особое внимание со стороны городских властей на укрепление материально-технической базы.