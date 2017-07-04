Подведены итоги веломарафона «Кубок Белое море» в Кандалакше и гонки кросс-кантри в Полярных Зорях

04 Июля 2017 года, 15:02

КАНДАЛАКША/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - 24 июня в Кандалакше прошел первый этап веломарафонов Мурманской области в дисциплине кросс-кантри «Кубок Белое море», а через неделю 1 июля в Полярных Зорях – кросс-кантрийная велогонка.

По результатам веломарафона «Кубок Белое море» были определены победители и призёры в различных возрастных группах. Победители и призеры детских заездов награждались сладкими призами от организаторов и партнеров соревнований.

Призеры на дистанциях 60, 30, 20 км были награждены памятными медалями, а победители - кубком. Ими стали:

на дистанции 60 км: 1 место – Кочетков Роман, 2 место – Поздеев Игорь, 3 место – Лазарев Иван;

на дистанции 30 км среди мужчин: 1 место – Шаров Олег, 2 место – Бетев Алексей, 3 место – Малыгин Константин;

на дистанции 30 км среди женщин: 1 место – Соболева Антонина, 2 место – Якуничева Галина, 3 место – Рыкова Яна;

на дистанции 20 км: 1 место – Булгаков Егор, 2 место – Герцовский Матвей, 3 место – Волков Влад.

В Полярных Зорях 1 июля призовые места распределились следующим образом:

в категории «мужчины 13-14 лет» – первое место занял Бушковский Иван, второе – Бурматов Игорь, третье – Смирнов Данил;

«мужчины 15-16 лет» - первым стал Поляков Александр, второе место – Хулко Даниил;

«мужчины 17-18 лет» - первый Сосна Егор, второй Поплевин Артем;

«мужчины 19-39 лет, элита» - первое место занял Кочетков Роман, второе – Лазарев Иван, третье – Колованов Денис;

«мужчины 40-49 лет» - первый Поздеев Андрей, второй Чуваев Игорь, третий Тихоненко Игорь;

«мужчины 50 лет и старше» - первое место – Страуманис Игорь, второе – Смолкин Михаил, третье – Уздяев Юрий;

«женщины» - Тихоненко Анна заняла первое место, единственная участница в этой категории.

Федерация велоспорта Мурманской области поздравляет всех участников.