Велогонка «Транслапландия» состоится в Мурманской области 8 июля

05 Июля 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 8 июля состоится второй веломарафон Кубка Мурманской области в дисциплине кросс-кантри по грунтовым дорогам. Гонка будет проводиться в двух категориях.

Начинающие велосипедисты стартуют в посёлке Лопарская и преодолеют дистанцию в 33 километра. Второй заезд на дистанцию 66 км состоится от автодрома «Комсомольская горка» в Коле с заездом в Лопарскую и возвращение в Колу.

Соревнование проводится по трем группам - «Мужчины до 45 лет», «Мужчины старше 45 лет» и «Женщины» без разграничения по возрасту. Победители и призеры будут определены в каждой из категорий. Победители марафона получат кубки, призеры - грамоты и медали.