На Северном флоте состоится гонка «Заполярный рубеж»

06 Июля 2017 года, 14:20

СЕВЕРОМОРСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - В Североморске военнослужащие Северного флота приступили к оборудованию трассы для проведения открытых командных соревнований под названием «Заполярный рубеж». По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной «Гонки героев» и будут проходить на территории североморского Загородного парка накануне празднования Дня Военно-Морского Флота России.

По маршруту гонки протяжённостью 7 километров предусмотрено более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, водные переправы и заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые открытые командные соревнования под названием «Гонка Северный фронтир» состоялись в прошлом году 30 июля.

Принять участие в гонке мог любой совершеннолетний гражданин России, не имеющий ограничений по медицинским показателям. В состязаниях приняли участие 49 команд, общая численность участников составила порядка 250 человек. Победителем гонки стала команда 45 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.