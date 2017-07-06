Высокогорный забег «Солнечные ночи» перенесли из-за снега

07 Июля 2017 года, 09:07

КИРОВСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Открытые региональные соревнования по горному бегу «Солнечные ночи», в рамках XIV этапа Гран-При России (мужчины и женщины) и XIV этапа Гран-При России среди ветеранов по горному бегу, которые должны были состояться 9 июля, перенесены на 20 августа 2017 года в связи с неблагоприятными для проведения соревнований погодными условиями. Как сообщают организаторы - на трассе сохраняется обильный снежный покров.

«Спортсменам, ранее получившим подтверждение о предварительном допуске, необходимо в обязательном порядке подтвердить или отказаться от участия по электронной почте velonextor@gmail.com до 2 августа 2017 года», – говорится в сообщении спорткомитета.

Организаторы также сообщают, что в случае наличия свободных мест дополнительные заявки будут приниматься с 3 по 11 августа 2017 года. Актуальный список заявленных участников опубликован на сайте.