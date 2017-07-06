Мончегорцы собрали деньги на новую спортплощадку

07 Июля 2017 года, 09:20

МОНЧЕГОРСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, спортивным оборудованием и видеонаблюдением будет установлена на территории мончегорской школы №7. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Проект по установке площадки является победителем программы поддержки местных инициатив. На его обустройство мончегорцы собрали около 350 тысяч рублей. Также в софинансировании проекта участвуют спонсоры (413 тысяч рублей), муниципальный (413 тысяч рублей) и областной бюджеты (1,999 млн. рублей)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно проекту, на спортивной площадке будут установлены волейбольный комплект, щиты для баскетбола и ворота для мини-футбола. На данный момент осуществляется определение поставщиков услуг по укладке травмобезопасного покрытия, установке спортивного оборудования и установке видеонаблюдения конкурентными способами в единой информационной системе в сфере закупок. Аукционы состоятся 10 июля и 13 июля 2017 года.