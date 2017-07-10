В Мурманске прошло традиционное первенство «Динамо» по легкоатлетическому кроссу

10 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 10 июля - Более пятидесяти представителей силовых структур и правоохранительных органов региона представляли КФК МРО ОГО ВФСО «Динамо»: УМВД, УФСИН, КФК №2, Мурманская таможня, КФК №8, КФК №3, Росгвардия, УФССП и другие.

В первый день в программу соревнований был включён кросс по пересечённой местности для мужчин и женщин.

Представитель УМВД России по Мурманской области Кондрашкина Яна победила на дистанции 3 км среди женщин с результатом 12 мин. 37 сек. Второй на той же дистанции стала представительница КФК №8 Чушова Маргарита (13 мин. 05 сек.), третье место в упорной борьбе завоевала представитель КФК № 2 Страхова Екатерина (13 мин. 10 сек.).

Среди мужчин победителями и призёрами на дистанции 5 км стали:

В возрастной категории до 34 лет включительно:

1 место –Меньшаков Дмитрий (КФК №8) – 15 мин. 58 сек.

2 место- Фомин Александр (УМВД) – 16 мин. 12 сек.

3 место – Мартыненко Евгений (УМВД) – 16 мин. 36 сек.

В возрастной категории 35-49 лет включительно:

1 место- Улижов Вадим (КФК №8) – 15 мин. 06 сек.

2 место – Нечаев Константин (Мурманская таможня) – 16 мин. 37 сек.

3 место – Косорыгин Александр (КФК №8) – 16 мин. 41 сек.

В возрастной категории 40 лет и старше на дистанции 3 км:

1 место – Зорин Дмитрий (КФК №8) – 10 мин. 46 сек.

2 место – Нилов Игорь (КФК №8) – 11 мин. 23 сек.

3 место – Глебов Юрий (Росгвардия) – 11 мин. 36 сек.

Во второй день соревнований спортсмены состязались в смешанных эстафетных гонках. По итогам первого дня соревнований были сформированы этапы эстафеты, где первым стартовать предстояло женщинам. Лучше всех с поставленной задачей справилась сборная команда КФК №8 в составе: Чушова Маргарита, Меньшаков Дмитрий, Улижов Вадим, Зорин Дмитрий (12 мин. 03 сек.). Второе место завоевала сборная команда КФК №2 – Страхова Екатерина, Виноградов Максим, Лебедев Андрей, Гаврилин Сергей (13 мин. 14 сек.). Третье место завоевала сборная команда УМВД России по Мурманской области – Кондрашкина Яна, Федорцов Кирилл, Рипаков Денис и Фомин Александр (13 мин. 54 сек.).

По итогам двух дней соревнований в командном зачёте уверенную победу одержали сотрудники КФК №8, обладателями второго места стали представители КФК № 2, третье место завоевали сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)