«Евровызов» – экстремальный забег в Ковдоре

11 Июля 2017 года, 13:23

КОВДОР/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре в честь 55-летия Ковдорского горно-обогатительного комбината состоится экстремальный забег «ЕвроВызов».

К участию допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

Участников забега ожидает полоса препятствий, которая будет проходить в следующих категориях - командный забег, индивидуальный мужской забег и индивидуальный женский забег.

Для участия в командном забеге приглашаются команды от предприятий и организаций из 5 человек (минимум 1 девушка в команде) все участники команды должны работать на одном предприятии или в одной организации.

Отмечается, что перед участием необходимо предоставить оригинал заявки, спортивную страховку и расписку о личной ответственности за здоровье.

Заявки принимаются по электронной почте mr.art.sel@bk.ru и в сообществе «ЕвроВызов» «ВКонтакте».

Забег пройдет 12 августа. Место проведения - Ковдорский район, н.п. Ёнский, район старых карьеров. Начало в 11.00.