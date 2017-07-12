Спортивные школы Мурманска готовятся к новому сезону

12 Июля 2017 года, 15:34

МУРМАНСК/ 12 июля – Городские власти уделяют большое внимание развитию массового и профессионального спорта. Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска посетил детско-юношескую спортивную школу №1 (переулок Казарменный, 19).

Спортшкола была основана в 1952 году. В учреждении обучаются около четырёхсот детей, с которыми работают 14 тренеров-преподавателей. Юные спортсмены занимаются гимнастикой и акробатикой. Воспитанники ДЮСШ №1 являются победителями и призерами всероссийских соревнований, Чемпионатов и Первенств Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

«В городе разрабатывается серьезная программа по развитию детско-юношеских спортивных школ. Юные спортсмены показывают потрясающие результаты и достойны, заниматься в хороших условиях. Сейчас мы смотрим помещения и территорию, чтобы понять, что необходимо сделать в первую очередь», – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Одним из пунктов модернизации спортивных учреждений станет изменения их статусов на школы олимпийского резерва. Это позволит улучшить материально-техническую базу, увеличить количество выездов на соревнования, учебно-тренировочные сборы и, как следствие, еще более повысить уровень подготовки спортсменов.

АГМ