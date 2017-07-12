Спортивный комплекс «Авангард» откроет новый спортзал 1 сентября

13 Июля 2017 года, 16:33

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – В мурманском спортивном комплексе «Авангард» 1 сентября откроется новый спортивный зал, сообщает ГТРК Мурман. Сейчас его реконструкция продолжается.

В помещении уже обновили потолок, выровняли и покрасили стены, заменили вентиляцию. Закончен ремонт балкона-трибуны и четырех раздевалок с душевыми и туалетами. С пола снято старое покрытие, готовится основание под новое.

«Специальный пол для занятий спортом, то есть специальный спортивный паркет, который включает в себя амортизационную систему. Кроме того что он сделан из натуральных материалов, там добавляется еще амортизаторы, которые позволяют спортсменам заниматься без травмоопасного, то есть не травмоопасно», – рассказал директор «Авангарда» Сергей Негода.

После ремонта в зале, помимо мини-футбола, можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис. А на месте прилегающей к «Авангарду» неблагоустроенной территории руководство хочет построить современное футбольное поле.

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идет реконструкция.

«Земельный участок позволяет здесь сделать очень хорошую базу для легкой атлетики и конькобежного спорта, потому что практически нет в городе полей, где можно сделать дорожку в 400 метров. Нужно будет сделать обязательно генеральный план развития вот этой части «Авангарда», и начать проектирование реконструкции вот этого поля - под хорошее поле с искусственным покрытием, с трибунами и обязательно с такой дорожкой», – заявил Сысоев.