Новые горизонты: расширение фитнес-сети X-Fit

17 Июля 2017 года, 16:18

МУРМАНСК/ 17 июля – Федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit расширяет свое региональное присутствие: этим летом сразу три новых клуба открываются в России. Все они запускаются в новых для компании городах – в Мурманске, Череповце и Стерлитамаке. Качественный фитнес становится более доступным для жителей самых разных уголков нашей страны.

В июне состоялось открытие мурманского клуба X-Fit, расположенного по адресу: ул. Гвардейская, 1А. Спортивный центр общей площадью 10 000 м2 вмещает в себя 30-метровый бассейн, тренажерный зал и зону функционального тренинга в 1 500 м2. Также для тренировок доступны: линия кардиотренажеров с системой инициализации, зоны бокса и единоборств с рингом, залы групповых программ, количество которых превышает 70 наименований. Кроме того, клуб предоставляет услуги сайкл-студии, йоги и пилатеса, многофункциональный корт для тенниса, волейбола и баскетбола. Как и другие спортивные центры сети, мурманский X-Fit имеет свой салон красоты и SPA, турецкий хамам, сауну, детскую комнату и студию, фитнес-кафе.

«Сегодня сеть X-Fit насчитывает более 60 фитнес-клубов, – говорит Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. – Наша бизнес-модель показала себя как одна из самых успешных на рынке фитнес-услуг, что позволяет удерживать наши позиции даже в кризисный период и поступательно расширять географическое присутствие, предлагая клиентам инновационный фитнес высочайшего качества».

В первых числах августа планируется открытие клуба сети X-Fit под брендом Fit-Studio в Стерлитамаке. Студии демократичного формата расположится в спальном районе города; ее площадь составит 1 100 м2, на которой, помимо стандартных зон (таких, как тренажерный зал и зал групповых программ), будет оснащен профессиональной кроссфит-зоной, тропической сауной, тайским SPA и барбершопом.

«Помимо полноформатных фитнес-клубов X-Fit, мы активно развиваем сеть успешных демократичных студий Fit-Studio, – отмечает Руслан Биктимиров, директор по франчайзингу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. – Для жителей регионов наши небольшие «сухие» клубы – идеальная возможность получить результат не хуже, чем при занятиях в дорогих спортивных центрах».

Клуб Fit-Studio в Череповце общей площадью 1 500 м2 откроется во второй половине августа в интенсивно развивающемся районе города. Спортивный центр предложит клиентам услуги тренажерного зала, студии групповых программ, зоны бокса, сайкл-студии, направления детского фитнеса, а также фитнес-бара и SPA-салона.

На сегодняшний день действуют специальные предложения на абонементы в данных фитнес-клубах X-Fit. Так, жители Мурманска могут приобрести годовые, полугодовые и дневные карты со значительными скидками, а жители Череповца имеют возможность заранее приобрести годовой абонемент по привлекательной стоимости.