Президент лишил права стипендии спортсменов, уличённых в допинге

17 Июля 2017 года, 16:35

РОССИЯ/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Глава Российского государства своим Указом внёс поправки в положение о порядке выплаты стипендий Президента спортсменам, тренерам и иным специалистам сборных команд по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В тексте Указа в частности говорится о том, что если спортсмен, тренер или иной специалист в области физкультуры и спорта будет уличён в нарушении антидопинговых правил, то такой спортсмен (либо тренер, либо иной специалист) лишается права на получение стипендии Президента Российской Федерации.

Выплата уличённому в допинге будет прекращена на следующий месяц после наложения на спортсмена (тренера, специалиста) санкция со стороны антидопинговой организации. В документе также отмечается, что действие Указа распространяется на всех спортсменов, в том числе на чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Фото: © EPA/CHRISTIAN BRUN