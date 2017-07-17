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Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Спорт » Благотворительный турнир «Сила добра» состоится в Мурманске
 
 
 
 
18 Июля 2017 года, 09:46

Благотворительный турнир «Сила добра» состоится в Мурманске

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МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В сквере на улице Ленинградская 22 июля в 14:00 состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра».

Принять участие в турнире может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Александре Тимофеевой.

Александра Тимофеева – участник спортивного клуба Crossfit Мурманск, одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребенок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьезное ДТП, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилитация после аварии и еще одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка.

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