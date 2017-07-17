Благотворительный турнир «Сила добра» состоится в Мурманске

18 Июля 2017 года, 09:46

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В сквере на улице Ленинградская 22 июля в 14:00 состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра».

Принять участие в турнире может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Александре Тимофеевой.

Александра Тимофеева – участник спортивного клуба Crossfit Мурманск, одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребенок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьезное ДТП, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилитация после аварии и еще одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка.