Экстремальный забег «ЕвроВызов-2017» состоится в Ковдорском районе

18 Июля 2017 года, 11:09

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – В посёлке Ёнский Ковдорского района 12 августа состоится пройдет экстремальный забег «ЕвроВызов-2017». Это полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом, водными преградами. Участие в соревнования примут спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области.

Забег пройдет в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. К участию в экстремальном забеге допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках.