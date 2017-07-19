Футбол – самый популярный вид спорта у российских детей

19 Июля 2017 года, 18:13

РОССИЯ/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Футбол, волейбол, плавание и борьба лидируют по итогам 2016 года в списке наиболее популярных занятий в спортивных школах среди детей и подростков до 16 лет. Соответствующую информацию RT предоставили в Министерстве спорта.

По информации на 2016 год, абсолютным лидером рейтинга стал футбол — им занималась 361 тысяча юных спортсменов. Второе и третье места поделили волейбол (201 тысяча) и плавание (191 тысяча). Далее следуют спортивная борьба (187), лёгкая атлетика (176), баскетбол (172) и дзюдо (138). Также в первую десятку самых востребованных у детей видов спорта попали лыжные гонки (133), бокс (117) и хоккей (91).

Наименее интересными для детей в 2016 году были кинологический спорт — занятия посещали всего три человека, перетягивание каната (пять человек), боулинг (девять), японское фехтование кендо (11) и традиционная народная чувашская борьба керешу (13).

Всего более чем по 130 видам подготовки спортивные школы в 2016 году посещали 2,81 млн детей и подростков в возрасте до 16 лет (в 2015 году — 2,82 млн человек).

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерия Газзаева, футбол закономерно занял первое место по популярности среди молодёжи.

«Футбол — это отдельный вид спорта, во всём мире он популярен. У нас большие традиции советского и российского футбола, во всяком случае, молодого российского футбола. Посмотрите, какое количество болельщиков пришло на Кубок конфедерации, когда сборная России не играла», — рассказал он RT.

По его словам, внимание к малоизвестным видам спорта нужно привлекать значимыми достижениями на соответствующих соревнованиях.

«Надо популяризировать. Для этого должны быть победы в конкретном виде спорта. Вспомните удачное выступление наших фехтовальщиц на Олимпиаде и посмотрите, сразу пополнились и детские спортивные школы по фехтованию. Сейчас смотрим финал женского футбола — и девчонки пойдут играть в футбол», — считает он.

В целом среди подрастающего поколения сегодня активно растёт интерес ко всем видам спорта. Вице-президент Всероссийского объединения представителей спортивных школ Светлана Медведева рассказала RT, что учреждения не испытывают проблем с набором ребят.

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заметила, что выбор ребёнком конкретного спортивного направления зависит от материальных возможностей его родителей.

«Не каждый может себе позволить какие-то затратные виды спорта. Ещё смотря какие цели преследуют родители. Кто-то мечтает, чтобы его ребёнок стал профессиональным спортсменом, и действительно вкладывается в это. А некоторые родители хотят, чтобы их дети занимались для себя, развивались без особых достижений и финансовых затрат», — считает она.

Кинологический спорт, кендо, керешу, сават и другие виды спорта, занявшие последние места в статистике министерства, по словам директора детско-юношеской спортивной школы Виктора Волынкина, крайне мало представлены в российских спортивных школах, так как не пользуются большой популярностью.

«Я могу сказать, что их нет. Потому что это специфические виды спорта. Те же кинологи — они должны работать с собаками. Это только в специализированных центрах или при федеральных службах — МЧС, УВД», — объяснил он.