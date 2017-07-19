«Арктическую велогонку» могут провести за федеральный счёт

20 Июля 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Правительстве России состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

Тюкавин проинформировал участников заседания о поддержке региональным правительством инициативы проведения в Мурманской области в 2018 году международной велогонки класса «Тур де Франс» под условным названием «Пересечение границ». Первый этап гонки пройдет в Мурманске, а второй по трассе Мурманск – Киркенес. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею Баренцева-Евроарктического сотрудничества.

Комиссия одобрила предложение по проведению соревнования. Кроме того, профильные федеральные ведомства окажут организационную поддержку «Арктической велогонке». Также на софинансирование организации и проведения гонки будут выделены деньги из федерального бюджета.