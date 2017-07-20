Веломарафон «Муста-Тунтури» пройдет на полуострове Среднем

20 Июля 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – На полуострове Среднем 22 июля состоится веломарафон «Муста-Тунтури».

Велогонка стартует в 11:00 возле водопада реки Титовка и является третьим этапом веломарафонов Мурманской области в дисциплине кросс-кантри под названием «Муста-Тунтури». Самый северный веломарафон в мире соберет участников на дистанцию 100 км. После церемонии награждения в 22:30 состоится пикник.

Приглашаются участники, как спортсмены, так и велосипедисты-любители, желающие попробовать свои силы. Заявки необходимо отправлять по следующей форме.

Соревнование проводится по трем группам – «Мужчины до 45 лет», «Мужчины старше 45 лет» и «Женщины» без разграничения по возрасту.

Стоимость участия при онлайн-оплате в форме регистрации – 1500 рублей. В стартовый пакет участника входит: нагрудный именной номер, пункты питания, фирменная уникальная футболка веломарафона, диплом участника.

У зрителей есть уникальная возможность посетить самую северную точку фронта ВОВ, увидеть прекрасные виды тундры, а также поболеть за участников веломарафона. К участию в гонке допускаются спортсмены, ознакомившиеся с Положением, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, полис страхования от несчастного случая, физическую подготовку, необходимую для преодоления трассы.

Победители веломарафона награждаются медалями, кубками и подарками. Все участники получат дипломы и футболки.

Подробнее о велогонке можно узнать в группе «ВКонтакте» и на сайте.