Мурманчане завоевали медали на пятом этапе Кубка России по спортинг-компакту

21 Июля 2017 года, 10:23

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске с 14 по 16 июля проходил пятый этап Кубка России по спортинг-компакту – разновидности стендовой стрельбы. Соревнование состоялось среди юниоров и ветеранов, мужчин и женщин.

В личном зачете (в сильнейшей категории «А») среди мужчин мурманчанин, мастер спорта Иван Пантилеев занял третье место, первые две строчки достались Александру Белову (Санкт-Петербург) и Сергею Носову (Вологда).

В категории С у мужчин золото взял мурманчанин Николай Горбунов, второе и третье места – у Андрея Смирнова (Вологда) и Андрея Мирошниченко (Санкт-Петербург).

Среди юниоров на третьей строчке – мурманчанин Филлип Банный, на первых двух – Артем Зайнулин из Симферополя и Дмитрий Ковалев из Дмитрова.

В командном первенстве среди мужчин команда мурманчан Ивана Пантилеева и Вячеслава Виноградова, а также Игоря Кравцова из Симферополя, заняла второе место.

В командном первенстве среди ветеранов одержала победа команда мурманчанина Виктора Пантилеева и Виктора Титова (Дмитров).

Остальные результаты можно посмотреть здесь.

Всего в турнире выступили 76 участников из разных регионов России. В личном зачёте каждый спортсмен должен был поразить 200 мишеней.

Шестой этап Кубка пройдёт 29-30 июля в Нижнем Тагиле (Свердловская область), а седьмой – 23-24 сентября в Астрахани. Финал будет проведён 20-22 октября в Тольятти (Самарская область).