В Ковдорском районе состоится очередной этап кубка веломарафонов региона

27 Июля 2017 года, 16:20

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – От трассы М-18 в сторону Ковдора 29 июля в 13:00 стартует веломарафон «Потапыч» протяженностью 51 км. Он является четвертым этапом Кубка веломарафонов в дисциплине кросс-кантри в Мурманской области, которые проводит Федерация велосипедного спорта региона.

Веломарафон будет проходить по грунтовой дороге пересеченной местности. Старт: 63 км от трассы М-18 в сторону Ковдора, у мемориала справа от дороги сразу после километрового столба. Финиш марафона - в поселке Енский. Начало регистрации участников в 11:30.

К участию в соревновании допускаются спортсмены, знающие Положение, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, физическую подготовку, необходимую для преодоления трассы в условиях бездорожья и не имеющие медицинских противопоказаний. Заявки нужно отправлять по форме, указанной в Положении, до 29 июля на электронную почту pavel_kolatom@mail.ru. Стоимость участия в марафоне – 600 рублей.

Все категории спортсменов будут стартовать одновременно. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. Победители и призеры получат призы от партнеров соревнований и грамоты Федерации велоспорта.