В Оленегорске состоятся этапы Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе

28 Июля 2017 года, 18:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – На участке дороги Оленегорск – Лапландия 5 и 6 августа пройдут две велогонки, каждая из которых является отдельным этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе.

5 августа с 12:00 до 13:30 состоится первая гонка – индивидуальная, на время с раздельным стартом на участке автомобильной дороги Оленегорск – Лапландия. Место старта и финиша – второй км дороги Оленегорск – Лапландия. Разворот будет осуществляться на 12 км дороги Оленегорск – Лапландия.

6 августа с 12:00 до 15:00 пройдет вторая велогонка, групповая, с общим стартом. Старт с площадки ДЮСШ «Олимп». До него группа будет двигаться с небольшой скоростью за машинами сопровождения. Маршрут движения на первоначальном участке: сквер «Надежда», ул. Строительная, дорога Оленегорск – Лапландия. Участники могут пройти один, два или четыре круга в соответствии с дистанцией, установленной для той возрастной группы, к которой они будут относиться. Всего восемь групп: 12 лет и младше, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, 19-39 лет «элита»), 40-49 лет, 50-59 лет, 60 и старше.

Заявки необходимо отправлять по форме, указанной в Положении на форуме, в срок до 18:00 16 июля на электронную почту: fvsmo51@gmail.com. Участие могут принять спортсмены только при условии предварительной регистрации до 00:00 3 августа.

По каждой гонке в каждой категории будут определены победители и призёры. В зачёт Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе идёт результат, показанный каждым спортсменом в каждой гонке. Звание победителей и призеров открытого чемпионата Оленегорска у мужчин и женщин присуждается по результатам двух стартов среди участников каждой возрастной группы. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубками.

Стоимость участия в каждой гонке для взрослого спортсмена составляет 500 рублей. Для участников младше 18 лет – 100 рублей. за гонку. Оплата участия производится спортсменом при получении номера.

К участию в соревновании допускаются спортсмены, знающие настоящее положение, правила дорожного движения, имеющие шоссейный велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, допуск врача и полис страхования от несчастного случая. Информационную поддержку осуществляет велосипедное сообщество velomurman.ru.