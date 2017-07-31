Командующий Северным флотом наградил победителей и призёров открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж»

31 Июля 2017 года, 13:30

СЕВЕРОМОРСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте прошёл открытый командный чемпионат «Заполярный рубеж» – бег по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

«В спортивном состязании приняли участие 40 команд, около 200 участников. Они были разделены на две группы. В первую – основную – вошли команды, в составе которых были исключительно мужчины, во вторую – смешанную, где были и женщины», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

По результатам открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж» победителем в основной группе стала сборная Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос». Второе место заняли представители объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, третье – армейского корпуса СФ.

Во второй группе лидерами гонки была команда армейского корпуса. Вторыми стали представители объединения ВВС и ПВО, третьими – команда «Фитнес мастер».

Награждал победителей и призёров чемпионата командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он поблагодарил участников и организаторов спортивного состязания. Николай Евменов отметил важность занятий спортом, привлечения к подобным мероприятиям военнослужащих и гражданских специалистов и членов их семей. Он сказал, что на следующий год трасса данных соревнований будет более сложной.

В этом году по маршруту гонки, протяжённостью около пяти километров, было 14 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, и водные переправы, и заболоченные участки, над которыми зигзагами натянута веревка, а также стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые подобные открытые командные соревнования под названием «Гонка Северный фронтир» состоялись в июле 2016 года. Они также проходили в Североморске, в зоне Загородного парка. Организатором мероприятия выступило командование Краснознаменного Северного флота во взаимодействии с администрацией ЗАТО Североморск. Победителем стала сборная 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.