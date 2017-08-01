В Териберской бухте состоится массовый заплыв

01 Августа 2017 года, 14:20

ТЕРИБЕРКА/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – В Териберке 12-13 августа состоится Международный заплыв Arctic Swim. Впервые спортсмены массово пересекут Териберскую бухту.

Arctic Swim — это заключительный этап серии ежегодных Международных массовых соревнований на открытой воде X-WATERS. Российские и зарубежные пловцы уже принимали участие в CrimeaSwim, SeligerSwim, VolgaSwim и BaikalSwim.

В Териберке спортсменам предлагается две дистанции: на 0,5 мили и на милю. Старт – с песчаного пляжа на берегу Териберской бухты. Пловцы на полмили поучаствуют в «мини-бенидорме», проплывут вокруг острова-скалы и вернутся обратно. Пловцы на милю пересекут бухту и приплывут из новой части Териберки (Лодейное) в старую.

Старты будут разделены по времени так, что желающие смогут принять участие в обоих заплывах. Отдельно устраивается зачет без гидрокостюмов для подтвержденных «моржей».

12 августа в 10:30 автобус с пловцами выезжает из Мурманска в Териберку. В 15:00 состоится акклиматизационный заплыв на пляже, обязательный для всех участников категории «Отморозки» (в гидрокостюмах). Вечером спортсменов ждет углеводная загрузка и White Night Beach Party.

Воскресенье, 13 августа, начнется с обзорной утренней пробежки. Старт дистанции 0,5 мили – в 12:00, старт дистанции одна миля – в 13:00. После церемонии награждения, в 15:00, автобус отправится обратно в Мурманск.