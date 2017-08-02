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Главная » Спорт » Благоустройство стадиона у школы №20 продолжается
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 17:14

Благоустройство стадиона у школы №20 продолжается


МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается строительство современных спортивных площадок. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству стадиона школы №20 (ул. Баумана, 40).

Благоустройство этой территории ведется комплексно. Несколько лет назад был установлен корт с искусственным покрытием. Летом здесь играют в подвижные игры, а зимой – в хоккей.

В этом году на стадионе появятся две площадки с тренажерами и спортивно-развивающим оборудованием, а также беговая дорожка. Строители уже приступили к работам. В настоящее время ведется подготовка основания спортивного объекта.

«Важно, что стадионом могут пользоваться не только учащиеся школы, но и жители близлежащих домов. Площадка будет огорожена, освещена в темное время суток. Завершить работы планируется к сентябрю», – рассказал Сысоев.

Возрождение пришкольных стадионов было начато еще в 2011 году. Как показал опыт, бесплатные круглогодичные хорошо освещенные спортивные комплексы востребованы у горожан всех возрастов.

«Благодаря современным стадионам все больше мурманчан занимаются физической культурой, популярнее становится массовый спорт, – отметила заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Работа по обновлению пришкольных стадионов, безусловно, будет продолжена».

На сегодняшний день модернизировано около 50 спортивных площадок на базе школ и гимназий, во дворах, парках и скверах. В этом году запланированы работы по обустройству стадионов при школах №20, №23, №50, №53, №56, а также игровых площадок у школ №44, №53, гимназии №5.

АГМ

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