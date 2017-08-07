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Главная » Спорт » Спортивный комплекс в Росляково будет сдан до октября
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 15:22

Спортивный комплекс в Росляково будет сдан до октября


МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов проверил ход строительства крупнейшего в городе спортивного объекта.

В жилом районе Росляково на площади более чем 12 000 квадратных метров разместятся полноразмерное футбольное поле, тренажеры, беговые дорожки, площадки для воркаута, баскетбола, волейбола.

«С момента присоединения к Мурманску район Росляково стал полноправным участником городских программ, в том числе по благоустройству территории и строительству социально значимых объектов, – отметил Филиппов. – Уверен, этот спортивный комплекс будет востребован у всех жителей микрорайона».

Работы планируется выполнить до октября 2017 года. Причем объект будет сдан целиком, он сразу будет готов к полной эксплуатации. Стоит отметить абсолютно новую систему освещения на стадионе, оно будет состоять из светодиодных ламп.

«За последние годы в Мурманске модернизированы более 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города», – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь. Депутат напомнил, что аналогичный комплекс был сдан год на улице Копытова. «Отрадно, что мурманчане стали уделять много внимания спорту. Вчера мы побывали на объекте на улице Копытова, где видели много занимающихся ребят. А сама площадка находится в хорошем состоянии», – добавил Игорь Морарь.

Возрождение дворовых стадионов началось в рамках масштабной городской программы еще в 2011 году, когда власти Мурманска приняли решение перевести их в ведение муниципального учреждения «Авангард». Содержание, освещение и уборку таких зон взял на себя город. А заниматься на площадках могут все желающие.

АГМ

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