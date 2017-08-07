Спорткомплекс «Долина Уюта» проверят на соответствие требованиям на право проведения международных соревнований

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – В Долине Уюта 10 августа Марина Ковтун встретится с инспекционной комиссией Международного союза биатлонистов.
На встрече будет решаться вопрос о соответствии спортивного комплекса «Долина Уюта» требованиям на право проведения международных соревнований.
В состав комиссии входят: Вадим Мелихов (Россия) – вице-президент Союза биатлонистов России, Франц Бергер (Австрия), Лоренц Лейтгеб (Италия) и Сергей Просвирнин (Россия) – технические делегаты Международного союза биатлонистов.
Фото: Спортивный Мурманск