Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА

08 Августа 2017 года, 18:30

МИР/8 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в 21:45 состоится главный футбольный матч августа – поединок за Суперкубок УЕФА. Матч пройдёт в Македонии на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» в Скопье.

Ежегодно этот матч принимает победителя Лиги чемпионов, а так же победителя Лиги Европы. В этом сезоне триумфатором Лиги Чемпионов стал мадридский Реал. Королевский клуб переиграл в финале грозный Ювентус. Лигу Европы же выиграл Манчестер Юнайтед, о котором уже давно не было слышно на еврокубковой арене.

Примечательно, что этим летом команды уже встречались между собой на товарищеском турнире в США. В том матче футболисты из Манчестера оказались сильнее испанских противников.

Кто же сегодня поднимет Суперкубок над головой – узнаем через несколько часов.