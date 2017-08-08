Мадридский Реал завоевал четвертый Суперкубок УЕФА

09 Августа 2017 года, 09:32

МАКЕДОНИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Королевский клуб, мадридский Реал, одолел Манчестер Юнайтед и стал обладателем Суперкубка УЕФА 2017.

Матч выдался по-настоящему жарким. Во время игры на поле стояла 30-градусная жара, из-за которой футболисты не раз останавливались на так называемый «водопой».

Практически все вопросы были сняты в начале второго тайма. Реал забил второй мяч в ворота Юнайтед. Манкунянцы смогли ответить лишь одним забитым мячом – на большего сил подопечным Моуриньо не хватило.

Игра, которая открыла большой европейский футбол, закончилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

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