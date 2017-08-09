Мурманск засветится в ролике FIFA к чемпионату мира по футболу

09 Августа 2017 года, 12:56

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время в Бурятии начнутся съемки рекламного ролика к чемпионату мира по футболу. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. зампреда правительства Бурятии Аркадий Зарубин.

Для съемок ролика в республику прибудет команда из 15 человек во главе с известным немецким режиссёром Кристианом Эби. Режиссёрская группа обратила внимание на Бурятию после публикаций о фестивале «Голос кочевников».

Кроме степи Джидинской долины республики Бурятии, где будет проходить основное действие, в кадре появятся ещё Мурманск и Москва. О точных локациях и датах проведений съемок в Мурманске пока не сообщается.