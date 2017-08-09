Экстремальный забег «ЕвроВызов-2017» состоится в Ёнском

10 Августа 2017 года, 11:06

ЁНСКИЙ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В посёлке Ёнский Ковдорского района 12 августа в честь Дня ЕвроХима и 55-летия Ковдорского ГОКа состоится экстремальный забег «ЕвроВызов-2017».

«ЕвроВызов-2017» – это полоса препятствий с барьерами, тоннелями, завалами, песчаными и земляными подъемами, рвами, скалодромом и водными преградами. Участие в соревнования примут спортсмены-кроссфитеры из городов и поселков Мурманской области.

Забег пройдет в нескольких дисциплинах: командный, личный мужской и личный женский. К участию допускаются лица от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

Для участников и зрителей будут организованы лазертаг, пейнтбол, катание на байдарках и каяках, мини-ориентирование, конкурсы, детский полиатлон, а также музыка и буфет.

Начало гонки в 11:00. Автобус отправляется от администрации Ковдора в 10:30, из Ёнского – в 17:00.