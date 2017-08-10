Праздник спорта пройдет в Мурманске

МУРМАНСК/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – На Центральном стадионе профсоюзов 12 августа состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
Программа мероприятия:
8:30 — Соревнования по дворовому футболу;
11:00 — Парад участников соревнований и ветеранов спорта;
11:20 — Общая разминка.
11:30 — Начало спортивных соревнований.
На празднике будут работать следующие станции: дворовой футбол; веселые старты для дошкольников; полоса препятствий для коллективов физкультуры; эстафета для школьников из оздоровительных лагерей; соревнования для людей с ограниченными возможностями; соревнования на беговелах; показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.
По завершению мероприятия мурманчан ждут пенная дискотека, красочный флеш-моб и награждение участников соревнований.
АГМ