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Главная » Спорт » Долина Уюта может претендовать на проведение престижных международных соревнований по биатлону
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 13:40

Долина Уюта может претендовать на проведение престижных международных соревнований по биатлону


МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – В Долине Уюта работает инспекционная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU). Инспекторы проверяют технические параметры спорткомплекса на соответствие требованиям Союза для получения лицензии класса «Б», которая дает право проводить официальные международные соревнования: этапы Кубка IBU, юношеский и юниорский Чемпионаты мира, Чемпионат Европы и Чемпионат мира по летнему биатлону.

Накануне с инспекторами Международного союза биатлонистов встретилась Марина Ковтун. Комиссия подтвердила, что «Долина Уюта» полностью соответствует требованиям, и теперь регион может подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону. Ковтун подчеркнула, что эта та цель, к которой шли с 2012 года, когда началась реконструкция «Долины Уюта».

«Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования», – сказала губернатор.

Реконструкция комплекса «Долина Уюта» проводилась с привлечением регионального и федерального финансирования. Стоимость работ составила более 600 млн рублей. В Долине появилось новое стрельбище на 30 стрелковых коридоров, освещенная лыжная трасса длиной 2,5 км, трибуны для зрителей, электронное табло, подземный пешеходно-транспортный тоннель, административно-спортивный комплекс, современный лыже-биатлонный стадион.

В 2016 году двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года Анна Богалий во время проведения в Мурманске соревнований по биатлону высоко оценила обновленную Долину Уюта.

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