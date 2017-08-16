Мурманск не появится в ролике к Чемпионату мира по футболу

21 Августа 2017 года, 16:19

БУРЯТИЯ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманск не появится в ролике FIFA к Чемпионату мира по футболу-2018 из-за возникших проблем, пишет «Байкал Daily».

Ранее и.о. заместителя председателя правительства Бурятии Аркадий Зарубин сообщал, что для съемок выбрано три локации – Бурятия, Москва и Мурманск. ОДнако позже столицу Заполярья было решено заменить на Санкт-Петербург. Сейчас все съемки уже завершились.

Всего роликов будет два – тизер и основной. Героями в обоих стали юноши из Бурятии – Ринчин Ангархаев (снялся в тизере) и Амарсан Цыденжапов (герой основного ролика). Тизер начнут показывать не раньше весны 2018 года, основной – примерно за три недели до Чемпионата.