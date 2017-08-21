Почти 50 велосипедистов проехали вокруг Хибин

22 Августа 2017 года, 13:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершились открытые велосоревнования в дисциплине кросс-кантри – марафон в рамках «12 открытого фестиваля мультиспортивных игр в Хибинах». Таким образом, гонка стала последним этапом Кубка веломарафонов кросс-кантри в Мурманской области.

Спортсмены и любители велоспорта стартовали в Апатитах, а завершили гонку в Кировске, около санатория «Тирвас». В 11:00 начали движение на велосипедах все классы участников – «TEAM-100» (команда из двух мужчин), «TEAM-100 MIX» (команды мужчина + женщина), «SOLO-100» (индивидуальная гонка) и «ГРАН-ТУРИЗМО 100» (участники имели право периодически ехать по трассе в машине сопровождения, не в общем зачете гонки). В 20:00 фестиваль закрылся.

Спортсмены, занявшие первые три места отдельно по классам, были награждены медалями и дипломами, победители награждаются также кубками. Всем участникам путешествия, не занявшим призовых мест, но преодолевшим дистанцию трассы, вручались дипломы Хибинского Фестиваля Мультиспорта.

В первой, самой многочисленной группе «SOLO мужчины до 40 лет» победителем стал Иван Лазарев из Мурманска (команда «Солнышко»), его время 4 часа и 33 минуты. Он же – абсолютный чемпион этого веломарафона. Второе место занял Роман Кочетков из Апатитов (04:35), а третье – Егор Сосна, Североморск (05:02).

Вторая группа «SOLO мужчины старше 40 лет» собрала 15 спортсменов. Первое место занял Андрей Захаров из Мурманска, проехав за 4 часов и 54 минуты. На втором месте – Андрей Поздеев из Апатитов, проехал за 4 часов и 57 минут. Третьим в этой категории пришел – Игорь Страуманис из Ковдора, со временем 4 часа и 57 минут и 30 секунд.

Победительница женского зачета не выявлена, единственная участница сошла на 80-ом километре трассы.

Места в зачете «Команды MIX» распределились между тремя группами: первые из Кандалакши проехали за 6 часов и 54 минуты (Антонина Соболева и Артем Муженко), вторыми стали Евгений и Александра Зиновьевы из Мурманска (7 часов и 11 минут), третье места заняли Виктор Кустарев и Наталья Юрму из Мурмашей (7 часов и 22 минуты).

В группе «Команды TEAM» победителями стали Анатолий Зубов (Гаджиево) и Алексей Криганчук (Мурманск) – 6 часов и 3 минуты. Второе место у Рената Софина и Игоря Тихоненко из Кировска – 7 часов и 11 минут.

Кроме того, на финишной поляне прошли показательные соревнования по «Байкджорингу» (велосипед + собака) и по «Каникросу» (бег в связке с собакой).