В Коле и Мурмашах состоится Чемпионат Мурманской области по велоспорту

22 Августа 2017 года, 17:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В Коле и на территории Кольского района состоится ежегодный Чемпионат Мурманской области по велоспорту на шоссе «Кольская осень». Соревнования включают в себя три велогонки, каждая из которых является этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе.

26 августа на подъезде к аэропорту Мурманск пройдет индивидуальная гонка на время с раздельным стартом. Дистанции –10 и 20 километров. Место старта и финиша – в районе птицефабрики «Снежная». Время старта первого участника –11:00.

Групповая гонка по кругам проводится в Коле по кольцевому маршруту по улицам Поморская и проспекту Защитников Заполярья. Дистанции –10,2 километра (шесть кругов), 17 километров (10 кругов) и 34 километра (20 кругов). Место старта и финиша – в центре проспекта между домом №14 и сквером. Первый заезд стартует 16:00.

27 августа с площади от дома по адресу улица Капитана Миронова д.1А (Кола) с выездом на подъезд к аэропорту пройдет еще одна групповая гонка. Дистанции – 57 километров (два круга), 109 километров (четыре круга). Финиш – в районе птицефабрики «Снежная». Начало движения в сопровождении машины ГИБДД в 11:00.

Каждый участник обязан иметь оригинал договора страхования от несчастного случая, отметку о допуске врача в заявке на соревнования или индивидуальную медицинскую справку – допуск к соревнованиям. Участники от 18 лет и старше могут быть допущены по личному заявлению о персональной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в электронном виде по адресу fvsmo51@gmail.com.

По результатам трех гонок определяются победители соревнований. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. Абсолютные победители награждаются грамотами, медалями Комитета, Кубками Федерации.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится 27 августа в 15:00 в помещении Физкультурно-оздоровительного центра в Коле.

В связи с проведением Чемпионата будет ограничено движение на автодороге, подъезду к аэропорту Мурманск 26 августа с 11:00 до 13:00 и 27 августа с 11:00 до 15:00.