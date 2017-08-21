Гонка «Арктик трофи» будет чемпионской

23 Августа 2017 года, 11:06

МУРМАНСК/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – В гонке по заполярному бездорожью «Арктик Трофи» примут участие именитые экипажи – четыре многократных чемпиона России по трофи-рейдам. Об этом «Би-порту» сообщили организаторы.

Спустя много лет на трассу гонки выйдут два чемпионских дуэта, для которых «Арктик Трофи» стала первой покорённой трассой: северное бездорожье в 1998 году впервые покорили Александр Николаев и Дмитрий Калинин, а спустя 11 лет свою карьеру здесь начали Сергей Калинин и Александр Горьков.

По словам организаторов, участие чемпионов вносит определённую непредсказуемость и зрелищной. Всё зависит не только от подготовки экипажей, но и от суровой северной природы. Гонщикам придется провести неделю фактически в диких условиях Заполярья, а их болельщики уже начали обратный предстартовый отсчёт.

Напомним, 24-я гонка «Арктик Трофи» стартует 3 сентября 2017 года в Кандалакше. Участникам гонки предстоит преодолеть порядка 400 км по заполярному бездорожью. В этом году следить за гонкой можно в режиме реального времени.