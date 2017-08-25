«Северный флот» разгромил Норникель. В хоккей

29 Августа 2017 года, 08:58

НОРИЛЬСК/ 29 августа – С разгромным счётом 10:0 в пользу сборной Северного флота закончился товарищеский матч по хоккею с шайбой между военными моряками и командой «Ремонтник» горно-металлургической компании «Норникель». Встреча состоялась вечером 28 августа во Дворце спорта «Арктика» города Норильска. В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и глава города Норильска Олег Курилов.

Матч начался с сильного давления североморцев. Первую шайбу в ворота норильчан забросил североморцев Владимир Тихомиров уже в начале игры.

Норильчане только однажды могли размочить счет. В ворота хоккеистов Северного флота был назначен буллит, который не сумел реализовать игрок «Ремонтника» Вячеслав Ищенко.

С убедительной победой в товарищеской встрече североморцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, горячо болевший за команду на протяжении всего матча.