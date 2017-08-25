«Северный флот» разгромил Норникель. В хоккей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов» 1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов»
Geometria приглашает на первый форум выпускников Geometria приглашает на первый форум выпускников
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
 
 

Видеоновости16+

«Ночь кино» в Мурманске. В эти выходные северяне смогут бесплатно посмотреть 4 новые отечественные картины
 
 
 
 

Курсы валют 29.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,5314
-0,2485
1 USD
Доллар США
58,5469
-0,6007
1 EUR
Евро
69,8465
0,1470
10 NOK
Норвежских крон
75,4431
0,0065
10 SEK
Шведских крон
73,4084
0,0780
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.1 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ириной Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

S7 Airlines возобновляет лётную программу из Мурманска
25 Августа 2017, 16:15
S7 Airlines возобновляет лётную программу из Мурманска
Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа
25 Августа 2017, 15:06
Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа
В Мурманской области услуги связи одни из самых доступных по стране
25 Августа 2017, 14:25
В Мурманской области услуги связи одни из самых доступных по стране
Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
25 Августа 2017, 10:15
Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске в заброшенной церкви обнаружен снаряд времен войны
28 Августа 2017, 12:30
МВД предложило новые правила для кругового движения
28 Августа 2017, 17:45
Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на осеннее расписание
28 Августа 2017, 11:30
Мурманские бассейны готовятся к открытию
28 Августа 2017, 17:30
Рейсы альянса «Нордавиа» и Red Wings вновь выполняются с задержкой
28 Августа 2017, 11:01
За минувшие выходные в Мурманской области зафиксировано восемь ДТП
28 Августа 2017, 13:59
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » «Северный флот» разгромил Норникель. В хоккей
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 08:58

«Северный флот» разгромил Норникель. В хоккей


НОРИЛЬСК/ 29 августа – С разгромным счётом 10:0 в пользу сборной Северного флота закончился товарищеский матч по хоккею с шайбой между военными моряками и командой «Ремонтник» горно-металлургической компании «Норникель». Встреча состоялась вечером 28 августа во Дворце спорта «Арктика» города Норильска. В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и глава города Норильска Олег Курилов.

Матч начался с сильного давления североморцев. Первую шайбу в ворота норильчан забросил североморцев Владимир Тихомиров уже в начале игры.

Норильчане только однажды могли размочить счет. В ворота хоккеистов Северного флота был назначен буллит, который не сумел реализовать игрок «Ремонтника» Вячеслав Ищенко.

С убедительной победой в товарищеской встрече североморцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, горячо болевший за команду на протяжении всего матча. 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Морпехи на БПК «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Красном море
2.
Региональное правительство через суд наказало электросетевую компанию
3.
Погода в регионе: тепло не отступит
4.
Автомобильные номера стали подделывать для обмана камер
5.
МВД предложило новые правила для кругового движения
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта